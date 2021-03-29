Сергей Абуков поздравил студию «ТриТтон» с открытием выставки детских работ

В рамках Года русской культуры, объявленного Главой Республики Денисом Пушилиным, в Пролетарском районе столицы ДНР открыта Первая передвижная персональная выставка детских работ воспитанников художественной студии «ТриТтон» (ДК «Смолянка», микрорайон «Азотный»).

Более двух десятков работ различной тематики, выполненных гуашью и в формате чёрно-белой и цветной графики, размещены в холле донецкого Дворца культуры им. ХХ-летия Победы.

Торжественное открытие приурочили к профессиональному празднику работников культуры. Поэтому её название юные живописцы одобрили без споров – «День работников культуры».

Депутат Народного Совета Сергей Абуков вручил маленьким художникам сладкие подарки и поздравил «ТриТтон» с началом экспозиции Первой передвижной персональной выставки.

«Дорогие друзья, вы знаете, что 2021 год объявлен в нашей Республике Годом русской культуры. Донецкая земля родила много выдающихся деятелей культуры России и мира. Среди них композиторы, писатели, художники, актёры. Надеюсь, что в будущем вы станете достойными продолжателями их достижений», – сказал Сергей Абуков.