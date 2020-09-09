Сергей Абуков поздравил участников квеста «Донецк: люди, события, память»

Во вторник, 8 сентября, депутат Народного Совета Сергей Абуков принял участие в церемонии награждения победителей молодёжного квеста «Донецк: люди, события, память», посвящённого Дню освобождения Донбасса.

Мероприятие проводится в столице ДНР уже в четвёртый раз. В этом году его организаторами стали Донецкая республиканская библиотека для молодёжи, Музей Великой Отечественной войны ГУК «Донецкий республиканский краеведческий музей», Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко и ГП «Почта Донбасса».

Четырём командам – старшеклассникам лицея «Интеллект», студентам Донецкого техникума промышленной автоматики и Донецкой академии транспорта, а также активистам Ворошиловского районного отделения ОО «Молодая Республика» – был предложен маршрут с контрольными точками фиксации в исторически значимых местах Донецка.

Все участники квеста получили грамоты, сладкие подарки и издания с кроссвордами и головоломками. Победителям вручены книги об истории Великой Отечественной войны и родного края.

Со словами поздравления выступил депутат Народного Совета Сергей Абуков.

«Квест проходит в рамках урока памяти, посвящённого Дню освобождения Донбасса. Мероприятие помогает лучше изучить родной край, его трагические и героические страницы», – сказал парламентарий.