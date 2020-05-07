Сергей Абуков принял участие в подведении итогов молодёжного проекта, посвящённого детям Великой Отечественной войны

Во вторник, 5 мая, состоялось вручение наград победителям республиканского молодёжного проекта «Дети войны». Одним из организаторов проекта выступил депутат Народного Совета кандидат исторических наук Сергей Абуков.

В адрес организаторов поступило 57 видеороликов с интервью и воспоминаниями о Великой Отечественной войне, подготовленных участниками из Новоазовского, Тельмановского, Старобешевского и Шахтёрского районов, городов ДНР Донецка, Горловки и Енакиево, а также из города Волгограда Российской Федерации.

В комментарии пресс-службе Народного Совета парламентарий отметил важность проекта для сохранения памяти о Великой Отечественной войне и Победе.

«Конкурс приурочен к 75-летию Великой Победы. Представленные видеосюжеты с воспоминаниями очевидцев помогут формированию у молодого поколения особого отношения к своему Отечеству, его прошлому, подвигу нашего народа», – отметил депутат.

Все участники проекта получили призы, благодарности и сертификаты.