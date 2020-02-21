Сергей Абуков выступил с открытой лекцией в библиотеке имени Н. К. Крупской

В четверг, 20 февраля, в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Н. К. Крупской депутат Народного Совета Сергей Абуков провёл открытую лекцию по истории России.

Парламентарий сообщил пресс-службе Народного Совета, что темой лекции стал жизненный путь Ивана Калиты, одного из выдающихся московских князей.

«Российская государственность выковывалась в сложный период борьбы с внешней угрозой и феодальной раздробленностью. Процесс возвышения Москвы растянулся на десятилетия, но именно тогда были заложены те основы, на которых зиждется Россия», – отметил Сергей Абуков в своём выступлении.