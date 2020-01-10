Сергей Чучин: Депутаты продолжат мониторинг ситуации, связанной с выдачей угля льготным категориям населения

Председатель Комитета Народного Совета по промышленности и торговле Сергей Чучин прокомментировал результаты обсуждения обращения Министерства угля и энергетики по вопросу прекращения выдачи республиканским предприятием «Донбассуглереструктуризация» твёрдого бытового топлива.

«В обращение Министерства угля и энергетики поднималась проблема приостановки республиканским предприятием «Донбассуглереструктуризация» выдачи твёрдого бытового топлива льготным категориям граждан, работникам и пенсионерам законсервированных или ликвидируемых горных предприятий по причине сформировавшейся задолженности промышленного, жилищно-коммунального и бюджетного секторов экономики за полученный уголь.

Учитывая особую важность социальной составляющей данного вопроса, парламентарии предоставили возможность встретиться всем заинтересованным лицам и обсудить сложившуюся ситуацию в ходе заседания Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Так, в мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, а также представители Правительства, Министерства угля и энергетики, Администрации Главы ДНР и государственного предприятия «Республиканский центр «Торговый дом «Уголь Донбасса».

Отметим, что на данный момент проблема частично решена: по данным, озвученным профильным министерством, бытовым топливом обеспечены 87,64% льготных категорий населения, при этом обязательства перед жителями Донецка выполнены полностью, а получателям угля из городов Макеевка, Снежное, Торез, Шахтёрск бытовое топливо будет выдано до конца января 2020 года.

Мы и дальше будем отслеживать ситуацию по данному вопросу, так как к нам постоянно во время приёмов граждан обращаются люди, которые всё ещё не получили уголь. Также наша задача – привлекать к данной проблеме внимание других ветвей власти», – сказал депутат.