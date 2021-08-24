Сергей Чучин выступил с докладом на конференции «Россия – Донбасс: единство приоритетов»

В понедельник, 23 августа, в городе Снежном состоялась конференция, которая стала продолжением форума «Россия – Донбасс: единство приоритетов».

Конференция была посвящена Всероссийской политической партии «Единая Россия» в ДНР.

В ходе мероприятия с докладами выступили депутат Народного Совета ДНР Сергей Чучин, первый заместитель главы администрации города Снежного Наталья Чиркина, член Общественной палаты Наталья Курянская и другие парламентарии.

Сергей Чучин поприветствовал участников конференции и отметил важность участия жителей Донбасса в выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

«Мы должны принимать активное участие в построении нашего общего будущего», – заявил парламентарий.