Сергей Чучин выступил с докладом на конференции «Россия – Донбасс: единство приоритетов»
В понедельник, 23 августа, в городе Снежном состоялась конференция, которая стала продолжением форума «Россия – Донбасс: единство приоритетов».
Конференция была посвящена Всероссийской политической партии «Единая Россия» в ДНР.
В ходе мероприятия с докладами выступили депутат Народного Совета ДНР Сергей Чучин, первый заместитель главы администрации города Снежного Наталья Чиркина, член Общественной палаты Наталья Курянская и другие парламентарии.
Сергей Чучин поприветствовал участников конференции и отметил важность участия жителей Донбасса в выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
«Мы должны принимать активное участие в построении нашего общего будущего», – заявил парламентарий.