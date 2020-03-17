Сергей Наумец рассказал об итогах работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства за 2019 год

Сегодня, 17 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергея Наумца о деятельности возглавляемого им ведомства в 2019 году.

Работа министерства традиционно проходит по двум направлениям – реализации государственной политики в архитектурно-строительной сфере и сфере жилищно-коммунального хозяйства. При этом, как отметил руководитель ведомства, основным направлением государственной политики ДНР в сфере строительства выступает восстановление разрушенных в результате боевых действий объектов жилого фонда и социальной сферы.

«В связи с непрекращающимися обстрелами территории Республики ежедневно новые объекты получают повреждения, разрушаются тепловые контуры жилого фонда и объектов социальной сферы, что приводит к дальнейшему разрушению конструктивов зданий от атмосферных осадков и других климатических явлений. Это влечёт за собой увеличение количества объектов, нуждающихся в восстановлении. Многие объекты находятся в предаварийном состоянии и требуют выполнения экстренных ремонтных работ, чтобы не допустить переход их технического состояния в статус «аварийных объектов».

Для ликвидации последствий разрушения объектов в результате боевых действий, принятия срочных мер реагирования по объектам социальной сферы, находящихся в предаварийном состоянии и требующих выполнения экстренных работ, направленных на недопущение перехода их технического состояния в статус «аварийных объектов», обеспечения конституционных прав граждан Республики на надлежащие условия проживания, предоставления гражданам мер социальной поддержки, жилье которых повреждено или разрушено в результате боевых действий, путём восстановления или строительства нового социального жилья, согласно действующему законодательству, Минстроем совместно с администрациями городов и районов Республики проработан план мероприятий на ближайшие годы», – сказал докладчик.

Подробно Сергей Наумец остановился на освещении работы жилищно-коммунального хозяйства.

«Уже шестой год подряд в условиях военного времени и экономической блокады со стороны Украины предприятия жилищно-коммунального хозяйства обеспечивают жителей Республики всеми коммунальными услугами. При этом тарифы на них для населения удерживаются на приемлемом уровне, которые значительно ниже тарифов на Украине или в Российской Федерации.

На протяжении последних шести лет отопительный сезон стартует вовремя и проходит в штатном режиме. В рамках программ подготовки к отопительным сезонам в Республике ежегодно осуществляется замена труб тепловых сетей, водоводов, водопроводных сетей и сетей водоотведения, выполняется капитальный ремонт котельных. Как результат, снижение аварийных ситуаций по причине выхода из строя оборудования котельных и порывов трубопроводов тепловых сетей фиксируется в среднем на 15%.

К отопительному сезону 2019–2020 годов выполнена подготовка 1 141 котельной, капитальный ремонт 27 котельных, ремонт более 3 тысяч котельных агрегатов, замена 28 котлов, 80 насосов, более 55 км трубопроводов тепловых сетей.

В рамках Мероприятий по оборудованию средствами учёта тепловой энергии и горячей воды объектов социальной сферы установлено 342 узла учёта тепловой энергии и горячей воды.

В 2019 году для повышения энергоэффективности источников тепловой энергии в городах Донецке, Макеевке, Снежном, Иловайске, Шахтерске и Амвросиевке выполнена реконструкция 16 котельных с заменой основного и вспомогательного оборудования», – поделился министр статистической информацией.

Также в своём докладе Сергей Наумец отчитался о завершении реконструкции аварийного участка в Тельмановском районе протяженностью 3,5 км.

В заключение выступления министр озвучил проблемные вопросы, существующие в отрасли. Среди них неполный объём расчётов бюджетных организаций за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.