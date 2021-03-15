Сергей Наумец рассказал об итогах работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства за 2020 год

Сегодня, 15 марта, согласно повестке пленарного заседания, выступил с докладом министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец, который рассказал о деятельности возглавляемого им министерства в 2020 году.

Сергей Наумец отметил, что в 2020 году работа министерства осуществлялась по двум основным направлениям – реализация государственной политики в архитектурно-строительной сфере и в области жилищно-коммунального хозяйства.

«Основным направлением государственной политики Донецкой Народной Республики в сфере строительства было восстановление объектов жилого фонда и социальной сферы, разрушенных в результате боевых действий.

Согласно Постановлению Правительства Донецкой Народной Республики от 05.06.2020 года № 26-12 «О реализации мероприятий по восстановлению и капитальному ремонту объектов жилищного фонда и социальной сферы Донецкой Народной Республики в 2020 году», были предусмотрены строительно-монтажные работы на 97 объектах:

– 46 многоквартирных домах (ремонтные работы проводятся в 1375 квартирах, в которых проживают 4368 человек),

– 32 социальных объектах, повреждённых в результате боевых действий, а также 19 объектах социальной сферы, нуждающихся в капремонтах.

На конец 2020 года общий процент готовности по 97 объектам составил 81%.

Частично незавершёнными остаются работы по отделке фасадов 9 объектов в связи с технологической невозможностью выполнения фасадных работ в зимнее время. Срок окончания работ на них – март-апрель 2021 года.

Мероприятия на 2021 год предусмотривают восстановление повреждённых в результате боевых действий 66 многоквартирных жилых домов и 8 социальных объектов», – сообщил министр.

Также Сергей Наумец рассказал о результатах работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«В 2020 году выполнены следующие виды работ:

– капитальный ремонт кровель на 121 жилом доме;

– капремонт 204 лифтов, из них восстановлено 42 неработающих лифта.

В рамах подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг. на 3555 многоквартирных жилых домах выполнен ремонт 204,021 тыс. квадратных метров мягких кровель и шиферных – 88,18 тыс. кв. м.

На 111 объектах социальной сферы проведён ремонт 23,84 тыс. кв. м мягкой кровли и 38,65 тыс. кв. м – шиферной.

В рамках подготовки объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2020-2021 годов подготовлены 1132 котельных, выполнен капитальный ремонт 31 котельной, ремонт более 3 тысяч котельных агрегатов, а также замена 52 котлов, 68 насосов и более 55 км трубопроводов тепловых сетей.

Что касается подготовки объектов водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период 2020–2021 годов, за отчётный промежуток выполнена замена водопроводных сетей – 44 км; сетей водоотведения – 4,2 км.

В целях обеспечения бесперебойного централизованного водоснабжения в круглосуточном режиме и сокращения потерь питьевой воды на конец года разработана проектно-сметная документация по реконструкции 21 объекта сферы водоснабжения и водоотведения. Полностью реализованы мероприятия на 13 объектах. На стадии завершения находятся строительные работы на 8 объектах. Средний процент выполнения работ на объектах – 87%.

Для улучшения качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения из материалов, выделенных Минстроем ДНР, выполнены следующие виды работ:

– замена аварийных участков водовода (вторая нитка) от канала «Северский Донец – Донбасс» до насосной станции 1-го подъёма ЮДВ;

– капремонт магистральных водоводов в городах Донецк и Ясиноватая;

– замена водопроводных сетей в городе Комсомольское и посёлке Ольховатка;

– капремонт водоводов посёлка Седово Новоазовского района и посёлка Красный Октябрь в городе Макеевка;

– капремонт канализационных сетей в городах Донецк и Горловка общей протяжённостью более 1 тыс. м;

– реконструкция водопроводной сети в городах Донецк и Зугрэс протяжённостью более 2,5 тыс. метров», – доложил руководитель министерства.

Сергей Наумец добавил, что в 2020 году благодаря поддержке Главы Республики и Правительства ДНР была закуплена специализированная техника в количестве 131 единицы.

По словам министра, объёмы утверждённых на текущий год мероприятий значительно превышают объёмы работ 2020 года. Они охватят населённые пункты 19 административно-территориальных единиц Республики.