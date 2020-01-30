Сфера транспорта меняется, ориентируясь на новаторские разработки в законодательстве Российской Федерации

В четверг, 30 января, в столице Республики состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле с участием Комитета Народного Совета по транспорту и связи, представителей Министерства транспорта и Правительства ДНР.

В ходе заседания участники рассмотрели предложения Комитета Народного Совета по транспорту и связи о положениях проекта закона о лицензировании отдельных видов деятельности в части гармонизации этих положений с аналогичным законом Российской Федерации.

«Сейчас законодательство ДНР трансформируется, ориентируясь на новаторские разработки в законодательстве Российской Федерации.

Основа регулирования транспортной сферы – устав автомобильного транспорта. Учитывая тот факт, что в нашем государстве нет надлежащей нормативной базы, регламентирующей отношения в сфере автомобильного транспорта, его актуальность высока.

Отмечу, что устав разработан совместно с профильными министерствами и Правительством, его проект соответствует современному состоянию развития экономики и транспортной сферы ДНР.

Комитет предложил ряд предложений к проекту закона, в частности, внести в него некоторые выдержки и нормы Федерального закона РФ. Принятие законопроекта ускорит законодательное развитие транспортной сферы, в частности, позволит запустить в работу законопроекты, разработка которых зависит от трансформации данного закона», – сказал председатель Комитета по транспорту и связи Александр Бондаренко.

В свою очередь председатель Комитета Народного Совета по промышленности и торговле Сергей Чучин подвёл промежуточные итоги совместной работы комитетов.

«Сегодня мы совместно с Комитетом Народного Совета по транспорту и связи, при участии профильного министерства и представителя Правительства ДНР, рассмотрели возможность гармонизации с законом Российской Федерации положений проекта закона ДНР о лицензировании отдельных видов деятельности в части уточнения вида деятельности, подлежащей лицензированию.

Комитет продолжил работу над законопроектом в аспекте уточнения вида деятельности, подлежащей лицензированию, а именно: деятельности в сфере перевозок пассажиров и опасных грузов», – сказал парламентарий.