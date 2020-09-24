Служба в органах таможни, а также в органах доходов и сборов отнесена к разным видам государственной службы

Депутат Народного Совета Марина Жейнова пояснила нормы Закона ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О системе государственной службы Донецкой Народной Республики” и Закон Донецкой Народной Республики “О государственной гражданской службе”», принятого Народным Советом 24 сентября.

«Закон относит службу в органах доходов и сборов отнесена к государственной гражданской службе, а службу в таможенных органах – к иным видам государственной службы.

Также уточнён перечень видов государственной службы в Законе ДНР «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики».

Закон определяет источник правового регулирования прохождения государственной службы должностными лицами органов доходов и сборов, а также таможенных органов, до принятия специальных законов.

Кроме того, установлено отлагательное условие приобретения должностными лицами органов доходов и сборов статуса государственных гражданских служащих. При этом период замещения должностей должностными лицами органов доходов и сборов и таможенных органов включён в стаж государственной службы.

Добавлю, что классные чины государственной гражданской службы будут присваиваться должностным лицам органов доходов и сборов и таможенной службы с учётом ранее присвоенных рангов и специальных званий», – сказала парламентарий.

Депутаты приняли в двух чтениях Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О системе государственной службы Донецкой Народной Республики” и Закон Донецкой Народной Республики “О государственной гражданской службе”», разработанный Комитетом Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.