Снижена административная нагрузка на бизнес при проведении государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности

Сегодня, 24 апреля, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в статью 2 Закона Донецкой Народной Республики “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности”», разработанный депутатом Народного Совета Владимиром Бидёвкой.

Инициатор законопроекта рассказал коллегам о его сути, отметив, что он направлен на снижение административной нагрузки на бизнес.

«Изменения, предлагаемые проектом закона, в первую очередь направлены на поддержку и обеспечение законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности при осуществлении органами государственного надзора контрольно-надзорных функций.

Так, предусмотрено внесение изменений, касающихся определения случаев, при которых нормы специальных законов, устанавливающих иные формы и порядок осуществления государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности, не подлежат применению.

Стоит отметить, что принятие проекта закона позволит, в том числе, обеспечить защиту законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности в период действия режима повышенной готовности за счёт возможности оперативного принятия мер органами государственного надзора при осуществлении своих функций», – подчеркнул Председатель Народного Совета.

Парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в статью 2 Закона Донецкой Народной Республики “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.