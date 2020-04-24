Снижена фискальная нагрузка на угледобывающие предприятия Республики

Сегодня, 24 апреля, согласно повестке пленарного заседания, депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 144 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», разработанный депутатом Народного Совета, членом Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Владимиром Пакреевым.

О сути предложенных изменений рассказала председатель профильного комитета Марина Жейнова.

«Проектом закона предусмотрено внесение изменений в действующее налоговое законодательство, закрепляющих корректирующий коэффициент, применяемый в случае размещения отходов в специально отведённых местах или объектах, которые не обеспечивают полного исключения загрязнения окружающей среды, и необходимый при расчёте суммы экологического налога, взимаемого за размещение отходов. Применение данного коэффициента обусловлено тем, что отвалы горных пород включены в перечень специально отведённых мест или объектов размещения отходов.

Проектом закона предлагается исключить предприятия угольной промышленности из перечня налогоплательщиков, которые уплачивают налог за размещение отходов в специально отведённых местах или объектах, поскольку данные предприятия выступают плательщиками налога за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками выбросов», – сообщила депутат.

Марина Жейнова добавила, что принятие проекта закона будет способствовать снижению налогового давления на горнодобывающие предприятия Республики и стабилизации их деятельности.

Парламентарии проголосовали за принятие проекта закона в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в статью 144 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.