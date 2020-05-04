Снижена налоговая нагрузка на сельхозпроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства

Сегодня, 4 мая, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», разработанный депутатом Народного Совета, председателем Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Мариной Жейновой.

О сути предложенных изменений рассказала инициатор проекта закона.

«Законопроектом предлагается внести ряд изменений в Закон ДНР «О налоговой системе». В частности, плательщикам, находящимся на системе налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства, предоставляется право выбора системы налогообложения и формирования расходов по приобретённым ранее, в период уплаты сельскохозяйственного налога, посевным материалам, средствам защиты растений, удобрений.

Кроме того, предлагается объединить первую и вторую группы фиксированного сельскохозяйственного налога, что позволит фермерским хозяйствам иметь наёмных сотрудников, а также освободить таких товаропроизводителей от уплаты сбора за специальное использование воды и сбора за вывоз сельскохозяйственной продукции.

В то же время проект закона предусматривает освобождение от уплаты земельного налога собственников земельных участков, земельных паёв и землепользователей при условии передачи таких участков и паёв в аренду плательщику сельскохозяйственного налога или сельскохозяйственным товаропроизводителям, находящимся на системе налогообложения для сельхозпроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства.

Также законопроект устраняет коллизию норм для плательщиков сельскохозяйственного налога. В частности, установлен порядок формирования расходов по ремонту основных средств и приобретению сельхозтехники. Для плательщиков налога на прибыль предусматривается расширение классификации групп основных средств, подлежащих амортизации в налоговом учёте», − сообщила Марина Жейнова.

Парламентарий добавила, что проект закона устраняет норму, предусматривающую двойное налогообложение или отсутствие налогообложения при переходе с упрощённой системы налогообложения на общую и наоборот.

Парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования на официальном сайте Народного Совета.