Снижена налоговая нагрузка на субъекты хозяйствования, работающие в условиях режима повышенной готовности

Депутат Народного Совета ДНР Марина Жейнова рассказала об актуальности разработанного ею Закона «О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятом Народным Советом 18 декабря 2020 года.

«Сложилась ситуация, при которой согласно нормам Закона «О налоговой системе» субъекты хозяйствования в зависимости от своей категории имеют право включать в состав валовых расходов как 100%, так и 50% расходов на обучение работников, связанное с профессиональной подготовкой, обучением, переподготовкой или повышением квалификации лиц, находящихся в трудовых отношениях с плательщиком налогов, а также расходов на охрану труда и технику безопасности, понесённых согласно действующему законодательству.

Учитывая это, Закон устанавливает положения, которые позволят субъектам хозяйствования включать указанные расходы в состав валовых расходов в размере 100% независимо от формы собственности, организационно-правовой формы субъектов хозяйствования и каких-либо иных ограничений в условиях действия режима повышенной готовности в государстве.

Закон конкретизирует перечень расходов, которые включаются субъектом хозяйствования в состав валовых расходов. Так, за исключением расходов на охрану труда и технику безопасности, понесённых согласно действующему законодательству, к валовым расходам отнесены расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», – сообщила депутат.

Закон ДНР «О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» принят в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.