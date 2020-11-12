Соболезнование Дениса Пушилина в связи со смертью депутата Народного Совета Дмитрия Перепёлкина

От имени жителей Донецкой Народной Республики и себя лично выражаю глубокие соболезнования по поводу смерти депутата Народного Совета ДНР Дмитрия Николаевича Перепёлкина.

Будучи депутатом двух созывов, Дмитрий Николаевич внёс большой вклад в становление и развитие парламентаризма Республики. Он запомнится нам как сильный политик с несгибаемой волей и сильным характером. Дмитрия Николаевича на протяжении всей его деятельности отличала доброта, порядочность, высокий профессионализм и отзывчивость. Он до конца оставался верен своим жизненным принципам, честно и добросовестно исполнял свой долг перед народом.

В этот скорбный день искренне разделяю горечь и боль утраты с близкими ему людьми.

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах огромного числа людей.