Соболезнование по случаю смерти Н. П. Рагозина

Ушёл из жизни Николай Петрович Рагозин, депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики 1-го созыва кандидат философских наук, доцент, почётный профессор ДонНТУ.

Николай Петрович – человек, внёсший огромный вклад в развитие нашего государства и становление республиканского парламентаризма. Патриот Донбасса, всей душой преданный идее воссоединения с Россией. Профессионал и настоящий специалист своего дела. Его смерть – это большая утрата для всех нас, для всей Донецкой Народной Республики.

Я лично и весь депутатский корпус Народного Совета ДНР глубоко скорбим об этой утрате и выражаем свои самые искренние соболезнования родным и близкими Николая Петровича. Вечная память!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета ДНР