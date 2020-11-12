Соболезнование Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки по поводу безвременной кончины депутата Народного Совета Дмитрия Перепёлкина

Сегодня утром не стало депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики Дмитрия Перепёлкина. От всего парламента и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Николаевича.

Он был с Республикой в самое непростое время, обеспечивал эффективную защиту её рубежей от врага. На выборах 2014 года люди доверили ему представлять интересы народа в парламенте, где за шесть лет работы он инициировал множество законопроектов в области обеспечения безопасности и обороны нашего государства. Он сделал немало для страны, и его безвременный уход стал шоком для всех нас.

Буквально позавчера Дмитрий Перепёлкин внёс в Народный Совет новый проект закона в рамках деятельности профильного комитета. Обещаю, что его работа над законопроектом будет доведена до логического завершения, и парламент Республики обязательно рассмотрит его.

Мы скорбим и тяжело переживаем утрату. Память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах. Светлая память.