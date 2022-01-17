Соболезнование Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки по поводу смерти главы Будённовского района В.А. Гетова

От себя лично и от всего депутатского корпуса выражаю глубочайшие соболезнования в связи со смертью главы Будённовского района столицы Владимира Алексеевича Гетова.

Владимир Алексеевич был истинным патриотом Донбасса и всего себя отдавал служению родному краю. Он проявил себя как ответственный и мудрый руководитель, высококвалифицированный специалист, одинаково требовательный как к подчинённым, так и к себе. Владимир Алексеевич до мельчайших подробностей знал проблемные моменты района и всегда умел найти оптимальный подход к решению самых непростых задач. Именно таким он навсегда останется в нашей памяти.

Скоропостижный уход из жизни Владимира Алексеевича – большая потеря для всей Донецкой Народной Республики.

Светлая память.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики