Соболезнование Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки в связи со смертью Александра Минаева

26 октября ушёл из жизни бывший ректор Донецкого национального технического университета, выдающийся учёный Александр Минаев. От себя лично и от имени Народного Совета Донецкой Народной Республики выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Анатольевича.

Жизнь Александра Минаева была неразрывно связана с ДонНТУ – он был студентом, научным сотрудником, а впоследствии руководителем и идейным вдохновителем вуза.

Благодаря своему профессионализму, неиссякаемой энергии и высоким личным качествам Александр Анатольевич снискал глубочайшее уважение коллег и многочисленных учеников. Запомнится Александр Минаев и передовыми научными разработками в сфере металлургии, которые поспособствовали развитию промышленного комплекса Донецкого края.

Свою жизнь Александр Анатольевич посвятил научным исследованиям и обучению будущих специалистов. Он всегда подходил к любому делу с открытым сердцем и работал с полной отдачей.

Мы скорбим об этой невосполнимой утрате. Светлая память об Александре Минаеве навсегда сохранится в наших сердцах.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета ДНР