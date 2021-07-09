Соболезнование Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки в связи со смертью Кати Катиной (Василенко)

Сегодня утром перестало биться сердце Кати Катиной − известной в Республике и далеко за её пределами журналистки, писательницы, невероятно талантливой и отзывчивой, совсем молодой девушки.

Катя с первых дней войны поддерживала идеалы Донецкой Народной Республики и боролась за них до самого конца, всегда находилась на передовой военного и информационного фронта, там, где была действительно нужна. В любое время она была готова прийти на помощь людям и беззаветно отдавала призванию всю себя.

Будучи удивительно ярким и многогранным человеком, Катя подходила к любому делу искренне и с открытым сердцем, верила в то, что делает, и любила жизнь – это всегда чувствовалось по её делам и поступкам. Очень больно принимать то, что уходят такие молодые…

Приношу искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Екатерины. Её смерть – большая потеря для всех нас, для Республики в целом. Светлая память.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики