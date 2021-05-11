Соболезнование Владимира Бидёвки в связи с терактом в Казани

Чудовищная трагедия произошла сегодня в Казани – в результате теракта погибли и получили ранения учащиеся школы № 175.

Нет беды страшнее, чем гибель детей, и мы, к сожалению, знаем об этом не понаслышке. Это большое горе.

Донецкая Народная Республика глубоко скорбит и сопереживает жителям Казани. От всего Народного Совета Донецкой Народной Республики и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики