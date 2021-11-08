Соболезнование Владимира Бидёвки в связи со смертью заместителя министра образования и науки ДНР Андрея Удовенко
Ушёл из жизни заместитель министра образования и науки Донецкой Народной Республики Андрей Васильевич Удовенко. От себя лично и от имени Народного Совета выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким покойного.
Патриот родного края, настоящий профессионал и просто отзывчивый человек – именно таким запомнится нам Андрей Васильевич. Он посвятил жизнь благородному делу и внёс огромный вклад в развитие системы образования Донецкой Народной Республики. Своей активной жизненной позицией, профессиональным мастерством и высокими личными качествами
Андрей Удовенко снискал уважение коллег и жителей нашего государства.
Смерть Андрея Васильевича – невосполнимая утрата для всех нас.
Помним. Скорбим.
Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета ДНР