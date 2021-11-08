Соболезнование Владимира Бидёвки в связи со смертью заместителя министра образования и науки ДНР Андрея Удовенко

Ушёл из жизни заместитель министра образования и науки Донецкой Народной Республики Андрей Васильевич Удовенко. От себя лично и от имени Народного Совета выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким покойного.

Патриот родного края, настоящий профессионал и просто отзывчивый человек – именно таким запомнится нам Андрей Васильевич. Он посвятил жизнь благородному делу и внёс огромный вклад в развитие системы образования Донецкой Народной Республики. Своей активной жизненной позицией, профессиональным мастерством и высокими личными качествами

Андрей Удовенко снискал уважение коллег и жителей нашего государства.

Смерть Андрея Васильевича – невосполнимая утрата для всех нас.

Помним. Скорбим.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета ДНР