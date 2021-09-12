Соболезнования Главе Донецкой Народной Республики по случаю смерти матери

От себя лично и всего депутатского корпуса выражаю глубокие соболезнования Главе Донецкой Народной Республики Денису Владимировичу Пушилину по случаю смерти матери – Валентины Эргашевны.

Это трагическое известие отозвалось болью в сердце каждого из нас, ведь терять близких людей всегда очень тяжело. Валентина Эргашевна навсегда останется в памяти как человек, который воспитал замечательного сына, лидера и опору для миллионов наших земляков. Это под силу только мудрому, чуткому и сильному человеку – уверен, что все, кто был лично знаком с Валентиной Эргашевной, знали её именно такой.

Уважаемый Денис Владимирович, примите наши искренние соболезнования. Мы разделяем с Вами и Вашей семьёй боль утраты близкого человека. Царствие небесное Валентине Эргашевне и светлая память.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики