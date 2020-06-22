Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны: на заседании Народного клуба обсудили меры по противодействию исторической фальсификации

В понедельник, 22 июня, в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Н. К. Крупской состоялось заседание Народного клуба Народного Совета на тему «Начало Великой Отечественной войны – пролог Великой Победы: память и противодействие фальсификациям истории». В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств, общественных организаций и движений, работники сферы образования и науки.

С приветственной речью перед участниками мероприятия выступил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Тема нашей встречи посвящена одному из важнейших вопросов современности – сохранению исторической памяти о вкладе советского народа в борьбу с фашизмом, недопущению фальсификации исторических фактов или альтернативного их трактования.

К огромному сожалению, попытки переписывания истории, умаления значимости подвига советских солдат стали своего рода тенденцией для определённой части международного сообщества. В первую очередь, для Украины, где националистические формирования практически взяли за основу идеологию фашизма, которую осуждает весь здравомыслящий мир. Потакая прихотям националистов, украинские власти стремятся вычеркнуть героические страницы своей истории, оставляя историю предателей и коллаборационистов – историю позора. Однако она имеет свойство повторяться, особенно в отношении тех, кто эту историю забывает, и фашизм, который сегодня возродился на Украине, уверен, будет повержен снова», – сказал спикер парламента.

Мирослав Руденко представил доклад о подвиге шахтёров Донбасса при обороне Одессы.

«1 августа 1941 года в результате прорыва Южного фронта 4-я румынская армия вышла на дальние подступы к Одессе. Приказ ставки был прост: «Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности».

В тылу Приморской армии спешно готовилась система оборонительных рубежей, передовая линия которых проходила в 20–25 км от окраин Одессы. 13 августа румыно-немецкие соединения полностью блокировали город с суши. В сложившихся обстоятельствах вся ответственность за дальнейшую оборону ложилась на Черноморский флот. 19 августа был создан Одесский оборонительный район (ООР) во главе с бывшим командиром Одесской военно-морской базы контр-адмиралом Г. В. Жуковым.

Требовавший захватить Одессу к 23 августа кондуэктор (вождь) Румынии Антонеску назначил на этот день военный парад в городе. Имея значительное превосходство в личном составе, артиллерии, танках и самолетах, 20 августа захватчики перешли в наступление сразу во всех трёх секторах обороны.

Тяжёлые бои вели в эти дни части восточного сектора: враг бросил сюда более 50 тыс. солдат. Для защитников наступил самый критический период обороны Одессы – борьба на ближних подступах к городу», – рассказал парламентарий.

Участники почтили минутой молчания память о погибших в Великой Отечественной войне. По итогу заседания Народного клуба Народного Совета была принята резолюция на тему «Начало Великой Отечественной войны – пролог. Великой Победы: память и противодействие фальсификациям истории».