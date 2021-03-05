Сокращен перечень опасных производственных объектов

Сегодня, 5 марта, в рамках пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”».

Законопроект разработал и представил депутат Народного Совета Сергей Ковальчук.

«Законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» уточняет перечень опасных производственных объектов. В частности, проектом закона предусматривается исключение из перечня опасных производственных объектов тех, на которых ведутся работы по генерации электроэнергии и эксплуатируется оборудование с напряжением 6 киловольт и выше. Целью принятия проекта закона является сохранение надёжности работы энергетической системы Донецкой Народной Республики путём поддержания работоспособности энергооборудования, а также недопущение повышения размера тарифа на электрическую энергию», – рассказал парламентарий.

Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”» был принят в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.