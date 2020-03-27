В субботу, 28 марта 2020 года, состоится чрезвычайное пленарное заседание Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включено рассмотрение законопроектов «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об особых правовых режимах», «Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции», «О внесении изменения в статью 275 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики».

Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.

Начало в 11:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 10:00 до 10:40.