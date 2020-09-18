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Состоится круглый стол, посвящённый открытию V Республиканской недели безопасности дорожного движения

В понедельник, 21 сентября, на базе Комитета Народного Совета по транспорту и связи состоится круглый стол, посвящённый торжественному открытию V Республиканской недели безопасности дорожного движения.

В мероприятии примут участие представители УГАИ МВД ДНР, Министерства транспорта, Министерства образования и науки, Министерства молодёжи, спорта и туризма, Министерства культуры, Министерства связи, Министерства информации, администрации города Донецка, Донецкой академии транспорта и Федерации автоспорта ДНР.

Адрес: г. Донецк, ул. Артёма, 97 (5 этаж, 519 кабинет)

Время: 15:00.

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