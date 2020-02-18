В пятницу, 21 февраля, состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включено рассмотрение законопроектов «О внесении изменения в статью 25 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе судей”» (докладчик главный специалист сектора международного сотрудничества и протокола Судебного департамента при Верховном Суде Донецкой Народной Республики Ольга Тарасенко) и «О внесении изменений в статьи 17 и 25 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе судей”» (докладчик главный специалист сектора международного сотрудничества и протокола Судебного департамента при Верховном Суде Донецкой Народной Республики Ольга Тарасенко).

Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.

Начало в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.