Состоится очередное пленарное заседание весенней сессии [ОБНОВЛЕНО]

В пятницу, 6 марта, состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включено рассмотрение проектов постановлений «О награждении Почётной грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики», «О награждении Почётной грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики Государственного комитета по земельным ресурсам Донецкой Народной Республики».

Кроме того, парламентарии рассмотрят проект постановления «О внесении изменений в Положение о порядке работы с депутатскими обращениями и депутатскими запросами, внесёнными депутатами Народного Совета Донецкой Народной Республики, утверждённое Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 12 декабря 2014 года № I-40П-НС».

Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.

Начало в 15:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 14:00 до 14:40.