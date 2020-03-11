В четверг, 12 марта, состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включено рассмотрение проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики в части приведения их положений в соответствие с Законом Донецкой Народной Республики “О Правительстве Донецкой Народной Республики”».

Кроме того, парламентарии рассмотрят проект постановления «О проведении парламентских слушаний, посвящённых обсуждению проекта поправок в преамбулу Конституции России, направленного в рабочую группу по разработке изменений первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным».

Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.

Начало в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.