В пятницу, 27 марта, состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включено рассмотрение законопроектов «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”» (докладчик депутат Александр Мальков), «О внесении изменений в статьи 7 и 28 Закона Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”» (докладчик депутат Игорь Пашков) и «О внесении изменения в статью 44 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”» (докладчик депутат Ирина Костенко).

Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.

Начало в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.