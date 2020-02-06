Состоится первое пленарное заседание весенней сессии 2020 года

В пятницу, 7 февраля 2020 года, состоится первое пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включено рассмотрение проекта Водного кодекса Донецкой Народной Республики (докладчик депутат Юрий Покинтелица).

Кроме того, парламентарии заслушают отчёт Координационного комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.

Начало в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.