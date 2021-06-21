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Состоится Республиканская историко-просветительская конференция, посвящённая восьмидесятой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны

Во вторник, 22 июня, на базе Донецкого республиканского краеведческого музея состоится Республиканская историко-просветительская конференция «Политика западноевропейских государств в 1930-е годы: причины и предпосылки Великой Отечественной войны».

В мероприятии примут участие Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Анатольевич Бидёвка, депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики, представители министерств и ведомств, образовательных и общественных организаций Донецкой Народной Республики.

В рамках Республиканской историко-просветительской конференции состоится:

  • демонстрация тематических видеосюжетов;
  • выступление официальных лиц и депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики;
  • выступление учёных Донецкого национального университета и Донецкого республиканского краеведческого музея;
  • выступление ветеранов Великой Отечественной войны;
  • минута молчания в память о воинах, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны;
  • возложение цветов к Вечному огню в парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола на территории монумента «Твоим освободителям, Донбасс».

Место проведения: Донецкий республиканский краеведческий музей. г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 189а.

Дата проведения: 22 июня 2021 года.

Начало: 14:00.

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