Состоится заседание Народного клуба Народного Совета, посвящённое 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне

В понедельник, 22 июня, в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Н. К. Крупской состоится заседание Народного клуба Народного Совета на тему: «Начало Великой Отечественной войны – пролог Великой Победы: память и противодействие фальсификациям истории».

По итогу заседания Народного клуба Народного Совета будет озвучена резолюция на тему: «Начало Великой Отечественной войны – пролог. Великой Победы: память и противодействие фальсификациям истории»

Адрес: г. Донецк, ул. Артёма, 84.

Время: 14:00.