Состоялась презентация книги, посвящённой шахтёрскому труду

В пятницу, 20 августа, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева посетила Дом работников культуры города Донецка, где приняла участие в презентации литературного сборника «Шахтёрский труд достоин славы!».

Литературный сборник посвящён трёхсотлетию с момента первой государственной экспедиции по разведке залежей каменного угля в Донбассе. В мероприятии также приняли участие представители Министерства угля и энергетики ДНР.

Сборник составлен по итогам литературного конкурса, организованного Министерством угля и энергетики совместно с общественной организацией «Союз краеведов ДНР» и коммунальным учреждением «Дом работников культуры Донецка».

В ходе торжественного мероприятия состоялось награждение заслуженных работников угольной промышленности – маркшейдеров, геологов, бригадиров проходческих и добычных бригад предприятий.

Ольга Макеева рассказала о мероприятии и поздравила всех сотрудников угледобывающей отрасли с приближающимся Днём шахтёра.

«Шахтёрский труд во все времена был тяжёлым и опасным, а с началом боевых действий стал тяжелее и опаснее вдвойне. Эта профессия сложна и всегда сопряжена с риском, но при этом очень благородна. Главными героями сегодняшнего мероприятия стали горняки, которые каждый день спускаются на огромную глубину, в самое нутро планеты, чтобы экономика и промышленность воюющего Донбасса имели возможность жить и развиваться.

С чувством глубокого уважения и благодарности хочу поздравить с приближающимся праздником всех работников и ветеранов этой сложнейшей и поистине героической профессии. Пусть отменным будет ваше здоровье, крепкой – кровля, а уголь – мягким. Желаю покорения новых рубежей, мощных лав и мирного неба над головой», – сказала Ольга Макеева.