Состоялась церемония награждения победителей фотоконкурса «Мой бессмертный полк»

Во вторник, 22 сентября, депутат Народного Совета Олег Онопко принял участие в церемонии вручения дипломов и ценных призов победителям фотоконкурса «Мой бессмертный полк».

Республиканский фотоконкурс «Мой бессмертный полк» проходил во всех городах ДНР с 17 августа и был приурочен к 75-й годовщине Великой Победы. Участие в конкурсе приняло 35 человек, которые прислали более 60 работ.

Всего было учреждено три номинации: «Мы – наследники Великой Победы», «Наша гордость», «Наша история».

Цель конкурса – сохранить память о героях Донбасса, воевавших в годы Великой Отечественной войны, и защитниках Донецкой Народной Республики, которые отстаивали её свободу и продолжают выполнять свой долг по сей день.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Олег Онопко отметил ценность таких мероприятий.

«Проведение таких конкурсов очень важно для сохранения памяти о нашей истории, памяти о наших героях. Я благодарю всех участников и организаторов за активную жизненную позицию в этом направлении. Убеждён, что подобные мероприятия нужно проводить и в дальнейшем», – сказал парламентарий