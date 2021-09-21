В понедельник, 20 сентября, по инициативе Общественной палаты и Народного Совета ДНР состоялись общественные слушания Кодекса административного судопроизводства Донецкой Народной Республики.

В слушаниях также приняли участие представители Молодёжного парламента, Министерства юстиции, Донецкого национального университета и Донбасской юридической академии.

Об итогах слушаний рассказал председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский.

«Главная задача Кодекса административного судопроизводства Донецкой Народной Республики – обеспечение возможности обжалования в суде действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, что является важнейшей гарантией прав граждан на защиту от действий органов публичной власти. Стоит отметить, что при разработке проекта КАС ДНР в целом учитывался законодательный опыт Российской Федерации, что соответствует избранному Республикой курсу на интеграцию в российское правовое пространство.

Таким образом, КАС ДНР позволит обеспечить правильное и единообразное применение судом норм административного процессуального законодательства и позитивно отразится на качестве и эффективности отправления правосудия.

В рамках слушаний мы обсудили основные пункты Кодекса, ответили на вопросы заинтересованных органов и представителей общественности, разъяснили положения Кодекса административного судопроизводства Донецкой Народной Республики. В дальнейшем работа в таком формате будет продолжена», – сказал Андрей Баевский.