Состоялись общественные слушания по вопросам совершенствования Закона ДНР «О рекламе»

Сегодня, 15 ноября, состоялись общественные слушания проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О рекламе».

Участие в них приняли члены Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, а также представители Министерства информации, Общественной палаты, Молодёжного парламента и Государственного предприятия «Агентство по рекламе и массовым коммуникациям «ПРОДВИЖЕНИЕ».

Об актуальности совершенствования законодательства Республики в сфере рекламы пресс-службе Народного Совета рассказала заместитель председателя Комитета Ирина Попова.

«В ходе анализа правоприменительной практики Закона ДНР «О рекламе» и аналогичных правовых норм Российской Федерации был выявлен ряд проблемных вопросов и пробелов в действующем законодательстве Республики.

В частности, на сегодняшний день в ДНР отсутствуют нормы, устанавливающие продолжительность упоминания о спонсорах в социальной рекламе и конкретизирующие стоимостные показатели в рекламе. Кроме того, существует необходимость установления сроков хранения рекламных материалов и разграничения ответственности за нарушение законодательства Донецкой Народной Республики между рекламодателями, рекламопроизводителями, рекламораспространителями», – пояснила депутат.

Ирина Попова отметила, что в целях устранения указанных пробелов и решения других проблемных вопросов был разработан законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О рекламе», предусматривающий гармонизацию норм действующего законодательства с положениями Федерального закона Российской Федерации «О рекламе».

«Также предлагается дополнить Закон нормами, устанавливающими как запрет, так и требования к сопровождению рекламы финансовых услуг. Помимо этого, предусмотрено внесение изменений в перечень информации, на которую не распространяется действие Закона ДНР «О рекламе».

В рамках общественных слушаний Комитет совместно с представителями заинтересованных органов и общественниками детально проработал предлагаемые поправки. По итогам обсуждения принято решение продолжить работу над законопроектом с учётом поступивших замечаний и предложений», – резюмировала парламентарий.