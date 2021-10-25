Состоялись общественные слушания Закона «О государственной гражданской службе»

В понедельник, 25 октября, заместитель председателя Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству Александра Усачёва приняла участие в организованных Общественной палатой общественных слушаниях на тему «Закон «О государственной гражданской службе».

Парламентарий поделилась с пресс-службой Народного Совета итогами заседания.

«Закон «О государственной гражданской службе» был принят в январе 2020 года, вступил в силу в мае этого же года. Его положения основаны на аналогичных нормах Федерального закона, принятого Государственной Думой ещё в 2004 году.

Однако для нас данный Закон является концептуально новым. На стадии его разработки мы, конечно, изучили российскую правоприменительную практику, но при этом старались учитывать и особенности государственного строя нашей Республики.

В настоящее время в Российской Федерации сфера трудовых отношений полностью законодательно урегулирована. В Донецкой Народной Республике Трудовой кодекс находится ещё в стадии разработки, и мы вынуждены применять действующее до принятия Конституции ДНР законодательство.

На мероприятии присутствующие обсудили основные проблемные вопросы, возникающие в кадровых службах государственных органов. Некоторые вопросы, в том числе касающиеся внесения изменений в нормы Закона, ввиду их сложности и неоднозначности будут дополнительно проанализированы с учётом поступивших в ходе обсуждения замечаний», – рассказала парламентарий.

Александра Усачёва также выразила благодарность Общественной палате Донецкой Народной Республики за организацию и проведение мероприятия, добавив при этом, что публичность общественных слушаний, а также неформальный подход к обсуждению проблемных вопросов помогает достичь результативности в дальнейшем нормотворческом процессе.