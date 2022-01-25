В понедельник, 24 января, по инициативе Народного Совета Донецкой Народной Республики и Общественной палаты в режиме видеоконференции состоялись общественные слушания Закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О недрах».

В мероприятии приняли участие депутат Народного Совета Михаил Рымарь, представители Государственного комитета горного и технического надзора ДНР, Молодёжного парламента, общественных движений «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В ходе слушаний Михаил Рымарь представил Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О недрах».

«Закон разрабатывался в целях исключения дублирования и устранения двоякого толкования норм Закона ДНР «О недрах». В документе совершенствуется и расширяется понятийный аппарат. В частности, вводится определение «геологическая информация», уточняются понятия «добыча ископаемых», «особо охраняемые геологические объекты» и другие.

Усовершенствована статья Закона «О недрах», определяющая государственный мониторинг состояния недр. Так, на законодательном уровне предусмотрено, что пользователи недр должны согласовывать разработанную ими программу проведения мониторинга состояния недр с республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере геологического изучения, рационального использования и охраны недр», — рассказал парламентарий.

Кроме того, Михаил Рымарь отметил, что в Законе «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О недрах» закреплены полномочия Главного управления геологии и геоэкологии Донецкой Народной Республики и Государственного комитета горного и технического надзора Донецкой Народной Республики, а также предусмотрена статья о государственном контроле в сфере геологического изучения, рационального использования и охраны недр, которой ранее не было.

«Согласно данному Закону, государственный геологический контроль осуществляется республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр.

Также Законом предусмотрены и иные изменения, внесённые в Закон ДНР «О недрах», которые направлены на совершенствование и развитие законодательства в сфере геологического изучения, рационального использования и охраны недр», – отметил депутат.