Состоялись общественные слушания законопроекта о бесплатной юридической помощи в ДНР

В понедельник, 17 января, в режиме видеоконференции состоялись общественные слушания проекта закона «О бесплатной юридической помощи», разработанного Комитетом Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству.

Организатором мероприятия выступила Общественная палата ДНР, участие в нём приняли председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский, а также представители Министерства юстиции, Аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР, Молодёжного парламента, Федерации профсоюзов, Общественного движения «Донецкая Республика» и Общественного движения «Свободный Донбасс».

Об актуальности законопроекта в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал Андрей Баевский.

«Разработка проекта закона «О бесплатной юридической помощи» обусловлена необходимостью установления в Республике основных гарантий прав граждан на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи.

Так, предлагается закрепить в законодательстве организационно-правовые основы формирования государственной и негосударственной систем оказания бесплатной юридической помощи, а также регламентировать вопросы, связанные с правовым информированием и просвещением населения. Также законопроектом устанавливаются полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере оказания бесплатной юридической помощи и финансовое обеспечение такой деятельности», – отметил парламентарий.

Председатель Комитета сообщил, что в ходе слушаний обсуждались основные положения проекта закона, в дальнейшем представители всех заинтересованных органов предоставят Комитету свои предложения по доработке законопроекта.

«Принятие проекта закона позволит создать эффективную систему оказания бесплатной юридической помощи и повысить уровень правовой защищённости граждан в целом.

При разработке проекта закона за основу взят законодательный опыт Российской Федерации, в то же время в итоговой редакции мы постараемся учесть особенности социально-экономического развития Республики, а также мнение всех заинтересованных органов, принимающих участие в работе над проектом закона», – резюмировал Андрей Баевский.