Состоялись общественные слушания законопроекта о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков

Сегодня, 22 ноября, в режиме видеоконференции состоялись общественные слушания проекта закона «Об установлении ограничений розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс употребления безалкогольных тонизирующих напитков».

Участие в мероприятии приняли члены Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР, а также представители Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Общественной палаты и Молодёжного парламента ДНР.

Об актуальности законопроекта, предусмотренных им нормах и итогах слушаний пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко. Парламентарий подчеркнул, что необходимость урегулирования вопросов, связанных с употреблением несовершеннолетними так называемых энергетиков, обусловлена резким ростом популярности таких напитков среди молодёжи.

«Данный проект закона разработан Комитетом в целях предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

Так, предлагается установить на территории Донецкой Народной Республики запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, содержащих кофеин в том числе синтетического происхождения, несовершеннолетним и несовершеннолетними, а также на вовлечение указанной категории лиц в процесс употребления энергетиков.

Кроме того, законопроектом предусматривается запрет на торговлю безалкогольными тонизирующими напитками на территории образовательных организаций, в помещениях специализированных торговых организаций, осуществляющих торговлю товарами детского ассортимента или спортивными товарами, а также в соответствующих отделах универсальных торговых организаций, на объектах спорта и в ряде других объектов. Помимо этого, положения проекта закона предлагается распространить на дистанционную торговлю и продажу с использованием торговых автоматов», – сообщил депутат.

Парламентарий добавил, что за основу проекта закона взяты законодательные нормы Российской Федерации. Так, на сегодняшний день розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков уже запрещена на территории около 40 регионов РФ.

«По итогам обсуждения положений законопроекта все участники слушаний поддержали необходимость его принятия. В дальнейшем Комитетом будут рассмотрены предложения по доработке проекта закона, итоговая редакция которого будет сформирована с учётом мнения всех заинтересованных органов», – резюмировал Александр Серёженко.