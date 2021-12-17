Состоялось межпарламентское рабочее совещание по вопросу синхронизации законодательства ДНР и ЛНР

Сегодня, 17 декабря, в рамках синхронизации законодательства Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в дистанционном режиме состоялось рабочее совещание депутатов Народного Совета ДНР с коллегами из ЛНР.

В совещании приняли участие Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко, депутаты парламентов ДНР и ЛНР.

Спикер парламента отметил, что в связи с наличием некоторых отличий в государственном устройстве ЛНР и ДНР имеется и своя специфика в нормативном регулировании.

«В ходе совещания мы рассмотрели проекты законов, которые нам направлял парламент Луганской Народной Республики, а также обсудили законопроекты Народного Совета Донецкой Народной Республики. По некоторым законопроектам вопросов не было, по отдельным – необходимы доработки. По ряду законопроектов нужна большая работа для приведения их к общему знаменателю. В принципе, обсуждаемые законы касаются всех сфер общественной жизни – от религии до экономики. Работа предстоит большая», – сказал Владимир Бидёвка.

Спикер парламента отметил, что совместная работа законодателей ДНР и ЛНР продолжится и в дальнейшем, в том числе посредством видеоконференцсвязи.

«В понедельник по тем законопроектам, по которым необходимы доработки либо получение дополнительной информации, председатели комитетов свяжутся между собой в индивидуальном порядке и, соответственно, доложат на уровне парламентов о результатах своей работы», – заключил Владимир Бидёвка.