Состоялось очередное заседание Координационного комитета Народного Совета

Председатель

Во вторник, 21 декабря, состоялось очередное заседание Координационного комитета Народного Совета под руководством Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимира Бидёвки.

По результатам заседания Координационный комитет принял решение провести очередное пленарное заседание Народного Совета в пятницу, 24 декабря, и внести в повестку дня заседания следующие законопроекты:

Кроме того, на пленарном заседании планируется рассмотрение проекта постановления «Об утверждении повестки дня весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики второго созыва».

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