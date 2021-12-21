Во вторник, 21 декабря, состоялось очередное заседание Координационного комитета Народного Совета под руководством Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимира Бидёвки.

По результатам заседания Координационный комитет принял решение провести очередное пленарное заседание Народного Совета в пятницу, 24 декабря, и внести в повестку дня заседания следующие законопроекты:

Кроме того, на пленарном заседании планируется рассмотрение проекта постановления «Об утверждении повестки дня весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики второго созыва».