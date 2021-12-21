Состоялось очередное заседание Координационного комитета Народного Совета
Во вторник, 21 декабря, состоялось очередное заседание Координационного комитета Народного Совета под руководством Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимира Бидёвки.
По результатам заседания Координационный комитет принял решение провести очередное пленарное заседание Народного Совета в пятницу, 24 декабря, и внести в повестку дня заседания следующие законопроекты:
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях»;
- «О внесении изменений в статью 242 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Донецкой Народной Республики и в статью 64 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».
Кроме того, на пленарном заседании планируется рассмотрение проекта постановления «Об утверждении повестки дня весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики второго созыва».