Состоялось очередное заседание Временной комиссии по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины

Во вторник, 15 февраля, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, в ходе которого парламентарии рассмотрели вопрос возобновления выездов в прифронтовые районы, а также утвердили план работы депутатов на март.

Об итогах заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комиссии Юрий Покинтелица.

«В ходе заседания нами было принято решение возобновить выезды в районы, наиболее пострадавшие от украинской вооружённой агрессии. Стоит отметить, в этом направлении мы работаем совместно с Общественным штабом по прифронтовым районам ДНР, который также подготовит свои предложения.

Кроме того, мы обсудили возможность оказания содействия военнослужащим, получившим ранения в результате вооружённой агрессии со стороны Украины, в прохождении курса лечения в реабилитационных центрах Республики. Уже на следующее заседание будут приглашены представители профильных ведомств для уточнения порядка оформления документов гражданами, нуждающимися в реабилитации», – подытожил парламентарий.