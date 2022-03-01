Состоялось очередное заседание Временной комиссии по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины

Во вторник, 1 марта, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, в ходе которого были рассмотрены вопросы, связанные с организацией деятельности парламентариев в профильной сфере.

Об итогах заседания в телефонном разговоре пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комиссии Юрий Покинтелица.

«В связи с увеличением интенсивности обстрелов ВСУ территории Донецкой Народной Республики, повреждением инфраструктуры населённых пунктов, жилого сектора жители прифронтовых городов и районов как никогда нуждаются в поддержке и помощи. Поэтому депутатам Народного Совета Донецкой Народной Республики необходимо продолжить работу на прифронтовых территориях.

В ходе заседания Комиссии парламентарии проработали план деятельности на ближайшее время. Мобилизованные члены Комиссии участвовали в заседании дистанционно», – сообщил депутат.