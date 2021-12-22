Состоялось очередное заседание Временной комиссии по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины

Во вторник, 21 декабря, состоялось заседание Временной комиссии по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, в ходе которого парламентарии проанализировали мероприятия, проведённые администрацией города Дебальцево по указанию сентябрьского протокольного решения Комиссии, а также подвели итоги работы Временной комиссии в 2021 году.

О заседании рассказал председатель Комиссии Юрий Покинтелица.

«Мы рассмотрели ответ администрации города Дебальцево о предоставлении дополнительной информации касательно проведения работ по решению наиболее острых, не требующих капитальных вложений проблемных вопросов, озвученных на сходах жителей, которые были организованы членами Временной комиссии совместно с представителями Общественного движения «Донецкая Республика» и сотрудниками администрации города Дебальцево в сентябре 2021 года. В целом мероприятия по решению проблем в Дебальцево имеют положительную динамику.

Касательно работы Временной комиссии в 2021 году, хочу отметить, что её членами было осуществлено более 50 личных выездов в 25 населённых пунктов в целях проведения личных приёмов граждан. Общее количество граждан, пришедших на приёмы и сходы, проведённые членами Временной комиссии, составило более 700 человек.

Также за отчётный период было проведено 16 заседаний, в том числе выездных, в рамках которых парламентарии посетили населённые пункты Луганское, Любовка, Новогригорьевка, Коммуна, Дебальцево, прифронтовые районы Донецка.

В целом Временной комиссией в 2021 году была оказана помощь более 2 тысячам человек и более 350 семьям», – отметил Юрий Покинтелица.