Состоялось перезакрепление депутатских округов

Пленарные заседания

Сегодня, 1 сентября, согласно повестке пленарного заседания, депутаты приняли Постановление «О перезакреплении округов за депутатами Народного Совета Донецкой Народной Республики», разработанное Комитетом по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета.

Постановления представил депутат Народного Совета ДНР Василий Перцев.

«В соответствии с частью 4 статьи 67, частью 2 статьи 70 Конституции ДНР Народный Совет постановляет: перезакрепить округа за депутатами Народного Совета ДНР согласно соответствующему приложению», – процитировал парламентарий.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Ознакомиться с изменениями можно будет, воспользовавшись интерактивной картой приёмных депутатов Народного Совета в округах на официальном сайте Народного Совета.

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