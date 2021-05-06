Состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам

В среду, 5 мая, Комитет Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам провёл расширенное заседание с участием представителей Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, Государственного Комитета горного и технического надзора, Главного управления геологии и геоэкологии, Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Министерства здравоохранения ДНР.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Юрий Покинтелица:

«Сегодня мы с коллегами актуализировали информацию, касающуюся разработки четырёх проектов законов, два из которых находятся в работе профильных органов. В частности, это касается проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», предусматривающего внесение изменений в законы ДНР «Об охране труда», «О недрах» и «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в целях установления единого порядка проведения государственного надзора и контроля в технических направлениях, и проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О животном мире», который предусматривает внесение изменений в часть 2 статьи 24 указанного Закона.

Со слов представителей Государственного Комитета горного и технического надзора и Министерства здравоохранения указанные проекты законов проходят установленную законодательством процедуру согласования и будут вынесены на рассмотрение Народного Совета Правительством ДНР.

Что касается законопроектов «Об ответственном обращении с животными» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О недрах», они находятся в работе Комитета и будут направлены в профильные министерства для прохождения процедуры согласования».