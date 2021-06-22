Состоялось второе пленарное заседание Молодёжного парламента

Деятельность депутатов

Сегодня, 22 июня, состоялось очередное пленарное заседание II созыва Молодёжного Парламента ДНР. На нём присутствовали почётные гости – депутаты Народного Совета, сотрудники Аппарата Народного Совета и представители общественной организации «Молодая Республика».

В ходе пленарного заседания члены Молодёжного парламента рассмотрели и приняли изменения в Регламент Молодёжного Парламента ДНР, изменения в Положение о комитетах Молодёжного Парламента и изменения в персональный состав комитетов Молодёжного парламента.

Обновлённый список комитетов Молодёжного Парламента ДНР будет в ближайшее время обнародован на официальном сайте Молодёжного Парламента.

Новости по теме

В Народном Совете обсудили изменения в закон о государственной гражданской службе

Владимир Бидёвка открыл республиканскую историко-просветительскую конференцию, посвящённую годовщине начала Великой Отечественной войны

В Донецке почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках Всероссийской минуты молчания

Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (22.06.2021)