Состоялось второе пленарное заседание Молодёжного парламента

Сегодня, 22 июня, состоялось очередное пленарное заседание II созыва Молодёжного Парламента ДНР. На нём присутствовали почётные гости – депутаты Народного Совета, сотрудники Аппарата Народного Совета и представители общественной организации «Молодая Республика».

В ходе пленарного заседания члены Молодёжного парламента рассмотрели и приняли изменения в Регламент Молодёжного Парламента ДНР, изменения в Положение о комитетах Молодёжного Парламента и изменения в персональный состав комитетов Молодёжного парламента.

Обновлённый список комитетов Молодёжного Парламента ДНР будет в ближайшее время обнародован на официальном сайте Молодёжного Парламента.